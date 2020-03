‚Steuervermeidungs-Virus‘ verursacht gewaltige Schäden

04.03.2020/EG

Quelle: Tax Justice Network, Chesham (UK)

TJN: Geschätzte 21 bis 31 Billionen US-Dollar privater Finanzvermögen lagern in Steueroasen

„Es hat sich eine globale Industrie entwickelt, an der die weltweit größten Banken, Anwaltskanzleien, Buchhaltungsfirmen und spezialisierte Anbieter beteiligt sind, die für ihre steuer- und gesetzeswidrigen Kunden geheimnisvolle Offshore-Strukturen entwickeln und vermarkten. Der „Wettbewerb“ zwischen den Jurisdiktionen um die Bereitstellung von Geheimhaltungseinrichtungen ist zu einem zentralen Merkmal der globalen Finanzmärkte geworden, insbesondere seit die Ära der finanziellen Globalisierung in den 1980er Jahren richtig in Gang gekommen ist.“

Top 10:

1. Kaimaninseln (Britisches Überseegebiet)

2. USA

3. Schweiz

4. Hong Kong

5. Singapur

6. Luxemburg

7. Japan

8. Niederlande

9. Britische Jungferninseln (Britisches Überseegebiet)

10. Vereinigte Arabische Emirate

Den kompletten Bericht lesen Sie hier ↗taxjustice.net.

